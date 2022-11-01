+7 984 192 22 34
АУКЦИОН



Купим и доставим автомобиль

из Японии и Кореи



Привезем Автомобиль, Мотоцикл до вашего дома, за 4 недели:

- Полная пошлина

-Конструктор под ваши документы

- Мототехника

- Поиск физ. лиц для оформления авто (жителей не ДВФО)

- Доп. работы с кузовом, сборка конструктора, изготовление шильдов

- С 2017 года на рынке Японии и Кореи

Самые популярные авто в России

! Внимание ! Цена указана примерная и может меняться от курса валюты и внутренних комиссий компании.
Свяжитесь с нами для более точного расчета !

Почему стоит обратиться именно к нам?

  • рука
    • САМАЯ НИЗКАЯ КОМИССИЯ ЗА УСЛУГИ
  • кошелек
    • ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАЧИВАТЬ ВСЕ ЭТАПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО
  • часы
    • ДОСТАВКА АВТО В КОРОТКИЕ СРОКИ
  • документ
    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
    • ПРОЗРАЧНЫЕ СДЕЛКИ
  • лупа
    • ПОИСК ФИЗ. ЛИЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА ЖИТЕЛЕЙ НЕ ДВФО (С 01.11.2022)

Купленные нами авто

Toyota Prius A G'r 2018
1700000
р.
Toyota Harrier 2018
2050000
р.
Toyota Sai 2400 Hybrid 2015
1600000
р.
Subaru Forester sf5 2000
400000
р.
ToyotaPrius
Toyota Prius Zvw 30 G's 2013
850000
р.
Toyota Prius
Toyota Prius ZVW 51 2019
1540000
р.
Honda-Insight
Honda Insight 2010
570000
р.
ToyotaCaldina
Toyota Caldina gtt 2002
400000
р.
Honda-step
Honda step wgn 2006
400000
р.
Subaru Forester
Subaru Forester STI2 2001
400000
р.
Rexton2019
Rexton 2019
1855000
р.
SubaruForester
Subaru Forester STI2 2001
425000
р.
ToyotaCarina
Toyota Carina 2001
360000
р.
ToyotaCaldina
Toyota Caldina 195
340000
р.
Toyota Harrier
Toyota Harrier Hybrid 2500 2014
1795000
р.
Toyota Caldina
Toyota Caldina GTT 2001
385000
р.
Toyota Vitz
Toyota Vitz 2012
480000
р.
Toyota Caldina
Toyota Caldina GTT 2001
427000
р.
Mazda Axella
Mazda Axella 2014
842000
р.
Toyota Caldina
Toyota Caldina GT Four 2004
418000
р.
Toyota Caldina st215G 2001
410000
р.

Как мы работаем

  • консультация
    • ЗАЯВКА
    • КОНСУЛЬТАЦИЯ
  • договор
    • ДОГОВОР
    • НАЧАЛО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
  • участие на аукционах
    • УЧАСТИЕ НА АУКЦИОНАХ
    • ОПЛАТА ВЫИГРАННОГО ЛОТА
  • доставка
    • ДОСТАВКА В ПОРТ ОТПРАВКИ
    • ФОТООПИСЬ ЛОТА
    • ПЛАН ПОГРУЗКИ
  • галочка
    • РАЗГРУЗКА
    • УСЛУГИ ТАМОЖНИ И ОСТАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
    • ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ / САМОВЫВОЗ
    • АВТО У ВАС

Что о нас говорят

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Наш менеджер свяжется в вами, чтобы обсудить покупку авто из Японии и Кореи

Контакты

г. Находка, ул. Пугачева, 1а

+7 984 192 22 34

your1k90@bk.ru

Юрий

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